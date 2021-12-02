مفرح الشمري



تواصل فرقة التلفزيون للفنون الشعبية نشاطها الغنائي المعهود بكل همة ونشاط لتتغنى بأعياد دول مجلس التعاون الخليجي، فبعد احتفالها باليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة في 18 نوفمبر الماضي، انتهى الملحن الموسيقار د.سليمان الديكان من تصوير أغان وطنية لعيد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يصادف اليوم، ولعيد مملكة البحرين الشقيقة الذي يصادف 16 الجاري ولعيد دولة قطر الشقيقة الذي يصادف 18 الجاري، وهذه الأغاني من ألحان وتوزيع د. سليمان الديكان وتم تصويرها جميعا في مبنى وزارة الإعلام بمشاركة فرقة التلفزيون للفنون الشعبية وهي بمنزلة إهداء من وزارة الإعلام الكويتية إلى الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.



الأغاني من كلمات الشاعرة المميزة فاتن عبدالعزيز وتصدى لإخراجها بشار الديكان ومساعدة المخرج شريفة العمران وتحت إشراف وكيل قطاع التلفزيون بالتكليف تركي المطيري ومدير إدارة الإنتاج لافي السبيعي، فيما تصدى للإشراف الفني الموسيقار الكبير غنام الديكان، وتصدى للإشراف الأدائي بدر الجويهل واحمد القطامي، والإشراف الإيقاعي والإداري تصدى له نجم العميري واحمد البقشي.



الأغاني ستبث عبر شاشة التلفزيون بالتزامن مع احتفالات الدول الأشقاء بأعيادهم الوطنية، حيث سيخصص قطاع التلفزيون بثا خاصا لرصد فرحة الأشقاء وفرحة الشعب الكويتي بأعيادهم الوطنية.