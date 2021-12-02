مفرح الشمري



أعلن المستشار في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعضو اللجنة العليا لبيت الموسيقى د.محمد الديهان البدء باستقبال الطلبة الملتحقين في الموسم التدريبي الأول في «بيت الموسيقى».



وذكر الديهان في تصريح صحافي أنه تم اجراء المقابلات الشخصية واختبار الراغبين في تعلم الموسيقى، وتم اجتياز عدد منهم وقبولهم.



وأشار إلى أن الموسم التدريبي التعليمي سينطلق يوم السبت المقبل مع أساتذة أكاديميين لتعليم العزف على الآلات الموسيقية «البيانو والعود والكمان».



ولفت الديهان الى أن تلك الدورات التدريبية جاءت بناء على توجيهات وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، وذلك لتحقيق الاستدامة والشراكة ما بين المجتمع والمجلس والوطني للثقافة والفنون والآداب.