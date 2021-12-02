عبدالعزيز الفضلي



أشاد الموجه الفني العام د.محمد الراشد بدور توجيه التربية الإسلامية في تحقيق عدة إنجازات بتعاون الجميع، مؤكدا تصوير 1300 حلقة تعليمية لمادتي التربية الإسلامية والقرآن الكريم، وذلك بتضافر جهود المناطق التعليمية والتعليم الديني والتعليم الخاص والنوعي، معلنا الموافقة مبدئيا على تخرج المعلمين المتخصصين بتدريس مادة القرآن الكريم بالتنسيق بين كلية التربية الأساسية ووزارة التربية، وإصدار كتابين تربويين كتاب بعنوان «الميزان في إعداد الامتحان» والثاني بعنوان «التبيان في الترقي للوظائف الإشرافية»، مشيرا أن هناك كتاب ثالث تحت الطبع. جاء ذلك خلال الاجتماع العام للموجهين الفنيين لمادة التربية الإسلامية للعام الدراسي 2021/2022 والذي أقيم صباح أمس في نادي بوبيان بمنطقة سلوى، بحضور الموجهين والموجهات الفنيين والمتقاعدين وتكريمهم على جهودهم الكبيرة. بدوره، أكد الموجه الفني الأول بمنطقة الجهراء التعليمية ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة عبدالرحيم السرحان أن التواصل وتقوية العلاقة بين الموجهين الفنيين أحد أهداف اللجنة الاجتماعية بالإضافة إلى تزويد الموجهين بالتوجيهات التربوية لخدمة الميدان والترحيب بالموجهين الجدد وتكريم المتقاعدين.