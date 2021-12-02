عبدالله قنيص



«حاميها حراميها» هذا المثل انطبق على قضية سرقة تقدم بها أكاديمي كويتي الى مخفر شرطة الوفرة وحملت عنوان سرقة.



وبحسب مصدر أمني، فإن القضية رقم 153 سجلت بعد ان قال دكتور من مواليد 1976 ان عدد 700 حمامة سرقت من داخل جاخور يملكه في منطقة الوفرة، واتهم الدكتور في البلاغ حارسه الهندي من مواليد 1987 بأنه وراء السرقة، مشيرا الى ان العامل توارى عن الأنظار بعد الواقعة وأغلق هاتفه النقال وعليه أدرج اسم الوافد على قوائم المطلوب القبض عليهم للتحقيق ومعرفة كيفية تصريفه هذا الكم الكبير من الحمام الذي سرقه من محل عمله.