تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص من غير محددي الجنسية وآخر من الجنسية السورية انتشرت لهما عدة مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي خلال قيامها بترويج المواد المخدرة في الشارع بمنطقة الفردوس. هذا، وعثر بحوزة المتهمين الرئيسيين على 2000 حبة لاريكا و5 غرامات من مادة الحشيش و5 غرامات من مادة الكيميكال، ومبلغ مالي قدره 1215 دينارا كويتيا. وقال مصدر امني لـ «الأنباء»: «فور تداول المقاطع تم تشكيل فرقة بحث وتحر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للبحث في الواقعة، وثبت ان المقاطع تتعلق بترويج المخدرات وخلال اربع وعشرين ساعة، تم تحديد المتهمين وثبت انهما متواريان عن الأنظار عقب تداول المقاطع على نطاق واسع. وأضاف المصدر: تم تحديد الموقع الذي يختبئ فيه المتهم الأول وهو جاخور في منطقة كبد وجرى القبض عليه، والآخر ضبط في منطقة الوفرة وبالاستعلام تبين ان «البدون» صادر بحقه حكم حبس غيابي لمدة سنتين على ذمة قضية سرقة، وبمواجهتهما بمقاطع الفيديو وبما تم ضبطه بحوزتهما أقرا بأنها تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي وأن المبلغ المضبوط هو حصيلة الاتجار بالمخدرات، وانهما يقومان بتوصيل المواد المخدرة للمتعاملين معهما حتى لا يتم اكتشاف امرهما من قبل رجال الأمن. وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.



كما تؤكد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية على مهربي ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه جلب المواد المخدرة والاتجار بها، لحماية المجتمع من تلك الآفة الخطيرة.