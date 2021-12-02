محمد الجلاهمة



نفى مصدر أمني صحة ما أشيع يوم امس عن إحالة وكيلين مساعدين ومديرين عامين في قطاع الأمن العام إلى التقاعد، مشيرا إلى ان وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أحال فقط إلى التقاعد قياديين في قطاع المنافذ أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عميد. وجدد المصدر التأكيد على ان إحالة أي قيادي للتقاعد مرهون بانتهاء فترة التمديد التي سبق وأن منحت له من قبل، لافتا إلى ان القياديين الذين انتهت الفترة القانونية لوجودهم في الخدمة سيعرض أمرهم على القيادة العليا على ان يتم التجديد في حدود ضيقة للغاية وبموجب ما تراه الوزارة.