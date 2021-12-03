بشرى شعبان



وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمس بروتوكول تعاون بشأن الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة لشؤون القصر.



وأعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هنادي المبيلش ان هذا التعاون يسهم في تطوير آلية تقديم الخدمات المقررة لذوي الاعاقة من خلال الربط الالكتروني لتسهيل حصول الهيئة العامة لشؤون القصر على البيانات الخاصة بالأشخاص القصر من ذوي الإعاقة الكويتيين، مشيدة بالدور المثمر والجهود التي تقوم بها «ذوي الاعاقة» و«القصر» في توفير الوقت والجهد على المواطنين ذوي الاعاقة وذويهم من خلال التحول الرقمي لتبادل المعلومات وإلغاء التعامل الورقي في الجهات الحكومية.



وأكدت المبيلش أن البروتوكول يعد التزاما بين «ذوي الاعاقة» و«القصر» للمحافظة على سرية المعلومات المسلمة والمستلمة وعدم كشف المعلومات لأي طرف آخر أو أي جهة رسمية أو غير رسمية داخل الكويت أو خارجها، إلا بناء على حكم قضائي أو بطلب رسمي من الجهات القضائية المختصة أو وفق أحكام القانون 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية.



وأضافت أن الاتفاقية ستساعد في تنظيم العمل المشترك وتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالرواتب الشهرية والبدلات الخاصة بالأشخاص القصر من ذوي الإعاقة وذلك من خلال نظام الهيئة المتكامل بالاضافة إلى تسلم الأجهزة التعويضية للمستحقين حيث يبلغ عدد ملفات القصر من ذوي الإعاقة بالهيئة 163معاقا ومعاقة، لافتة الى أن التعاون سيسهم في تحقيق الاهداف والارتقاء بالعمل إلى أفضل المستويات.



من جهته، أعرب المدير العام بالإنابة للهيئة العامة لشؤون القصر م.حمد البرجس عن تقديره لحرص المسؤولين في «ذوي الإعاقة» على التعاون البناء مع «القصر» وتذليلها كل التحديات لإنجاح هذا المشروع، مؤكدا الحرص على مواكبة خطة التحول الرقمي للدولة وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الشأن لخدمة المشمولين برعايتها.



بدوره، أوضح مدير مركز نظم المعلومات بالهيئة العامة لشؤون القصر طارق الشطي أن الربط مع «ذوي الإعاقة» يعد جزءا من مشروع متكامل للربط الآلي مع العديد من الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة لمواكبة خطة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة وتستهدف إلغاء التعاملات الورقية التي كانت مطبقة في السابق.



وبين أن هذا الربط سيمكن عددا من إدارات الهيئة، وأهمها الرعاية الاجتماعية والتربوية، والنشاط التجاري، والخدمة والمتابعة، من إنجاز العديد من المعاملات الكترونيا حيث يقوم الموظفون المخولون بالاطلاع والاستفسار عن ملفات وبيانات القصر الموجودة لدى «ذوي الإعاقة» وذلك بطريقة آلية دون الرجوع للبروتوكولات الورقية، مشددا على أهمية تلك الخطوة التي ستسهم وبشكل كبير في سرعة انجاز معاملات أبنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الهيئتين.



وذكر أن الهيئة نجحت في السابق في إنجاز العديد من مشروعات الربط الآلي مع العديد من الجهات ومنها بنك الائتمان، والشركة الكويتية للمقاصة، ووزارات العدل، والشؤون، والتعليم العالي، والداخلية، والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها.