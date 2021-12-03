القناعي يتمتع بخبرة طويلة بالمجالات الصناعية والإنشائية والعقارية

الخطوة تهدف إلى تطوير الإستراتيجيات التشغيلية ورفع الإنتاجية

تماشيا مع خططها الاستراتيجية لتعزيز فريقها التنفيذي بكوادر ومواهب قيادية وطنية، أعلنت «أسيكو المجموعة» عن انضمام فواز القناعي لفريق إدارتها العليا وتعيينه في منصب الرئيس التنفيذي، حيث يتمتع بخبرة مهنية طويلة، وذلك في كل من المجالات الصناعية والإنشائية والعقارية وغيرها.



وقد جاء تعيين القناعي رئيسا تنفيذيا للمجموعة للمساهمة في تطوير وهيكلة استراتيجيات تشغيلية ومالية تساهم في رفع الإنتاجية وتحقيق المزيد من الربحية على مستوى كل قطاعات المجموعة.