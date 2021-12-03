مفرح الشمري



احتفلت اذاعة الكويت بجميع محطاتها باليوم الوطني الـ 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي صادف امس بشكل مغاير عن اي محطة أخرى وكان «غير» بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وذلك تحت إشراف وكيلها سعد الفندي الذي كان يتجول بأروقة استديوهات الاذاعة بجميع محطاتها لمتابعة سير العمل.



وفي تصريح صحافي، قال الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة سعد الفندي: بتوجيهات من وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي، احتفلت اذاعة الكويت باليوم الوطني الـ 50 لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال انتاج عدة «فلاشات» وتقارير عن المناسبة وذلك في يوم مفتوح، حيث خصصت اذاعة البرنامح العام فقرة في برنامج «صباح الخير يا كويت» عن اليوم الوطني الاماراتي الـ 50، وتجيير حلقة برنامج «مراحب» بالكامل عن هذه المناسبة العزيزة على قلوب أهل الكويت، بجانب استضافة سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الكويت عبر الهاتف د.مطر النيادي، وعمل بث مشترك مع اذاعة «امارات اف ام» مع بث عدة تقارير عن هذه المناسبة من خلال برنامج «شبكة المراسلين».



وأضاف: اما في اذاعة البرنامج الثاني فكان هناك بث مشترك مع اذاعة الشارقة في برنامج «ضحاوي»، وتجيير حلقة برنامج «هاتف المساء» عن المناسبة، بالاضافة الى بث مشترك مع اذاعة «إمارات اف ام».



وأشار الفندي الى أن محطة «كويت اف ام» احتفلت باليوم الوطني الـ 50 لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال تجيير حلقة برنامج «تو النهار» عن هذه المناسبة، وعمل بث مشترك مع اذاعة «امارات اف ام»، واستضافة مجموعة من الفنانين من دولة الامارات عبر الهاتف، بينما محطة «ofm صوت الشباب» فاحتفلت بالمناسبة من خلال برنامج «ريد كاربت»، بالاضافة الى بث مشترك مع اذاعة «امارات اف ام»، كما تمت استضافة مجموعة من الكتاب والفنانين الاماراتيين للمشاركة من خلال الهاتف.