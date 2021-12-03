كشفت الفنانة نادية الجندي عن تفاصيل السرقة التي تعرضت لها خلال شهر رمضان الماضي، من العاملة المنزلية الخاصة بها، مؤكدة أنها كانت تعاملها كأحد أفراد الأسرة، ولكنها اكتشفت أن الخادمة صنعت نسخة من مفتاح الفيلا وخزانتها الخاصة، لافتة إلى أنها اكتشفت سرقتها متلبسة وتركتها دون اتخاذ أي إجراء قانوني. وأضافت الجندي في لقاء مع برنامج «theinsider»: «بعد فترة اكتشفت غياب خاتمين ألماس من مقتنياتي التي أعتز بها منذ 30 عاما، وهذا كل ما سرقته وليس كما قالت وسائل الإعلام، إنها سرقت كميات ضخمة من الذهب، فأنا لم أمتلك كل الكميات التي ذكرتها الوسائل الإعلامية».