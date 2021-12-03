عبدالحميد الخطيب



تحيي «القيثارة» نوال الكويتية غدا السبت أولى حفلات «ليالي أوايسس» ضمن فعاليات موسم الرياض، ويتبعها عدد من الانشطة الفنية التي تستضيف نخبة من نجوم الغناء والتمثيل في حفلات ومسرحيات وعروض متنوعة.



وفي هذا الصدد، عبرت نوال عن سعادتها بلقاء جمهورها السعودي، وقالت عبر حسابها على «تويتر»: «ولهت عليكم، بشوفكم قريب في اوايسس»، وبادلها متابعوها عبارات الاشتياق والمحبة، وتمنوا منها ان تقدم لهم عددا من اغنياتها التي يحفظونها عن ظهر قلب، مثل: «القلب يفداك، القلوب الساهية، انت طيب، ما تسوى غلا، فيني كثير، مكانك مبين، لقيت روحي» وغيرها.



ويقام حفل نوال على مسرح وسط الكثبان الرملية في «أوايسس» وهي منطقة من مناطق «موسم الرياض» الـ 14، وتوفر تجربة ترفيهية وفنية وموسيقية فريدة، مع وجود مجموعة من النشاطات المختلفة.



جدير بالذكر «القيثارة» نوال الكويتية أحيت في 18 نوفمبر الماضي أمسية غنائية على مدرج خورفكان ضمن موسم «هلا خورفكان» بالشارقة، وشدت بأجمل أغنياتها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، مثل: «خذاني الشوق» و«مكانك مبين» و«أكو مثلك» و«روح» و«الله حسيبك» و«مثل النسيم» و«انت طيب» و«في غيابك»، و«مابي منك كثير» و«لا جديد».