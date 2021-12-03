جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية أعضائها اعتماد قرار لصالح الجولان السوري المحتل يؤكد أن قرار «إسرائيل» فرض قوانينها وولايتها عليه ملغى وباطل ولا أثر قانونيا له وطالبتها بإلغائه.



وطالب قرار الجمعية العامة «إسرائيل» بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وصوتت لمصلحة القرار 94 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال و7 دول في حين امتنعت 69 دولة عن التصويت. وينص قرار الجمعية العامة على أن قرار «إسرائيل» في الـ14 من ديسمبر 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981 ويطالب «إسرائيل» بإلغائه وبالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



ويشدد القرار على أن جميع الأحكام ذات الصلة بالأنظمة المرفقة في اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بـ12 أغسطس 1949 مازالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها «إسرائيل» منذ العام 1967.