أدى هجوم استهدف حافلة تقل عمال أحد الحقول النفطية في شرق سورية أمس، إلى مقتل عشرة منهم على الأقل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».



وأفادت الوكالة بمقتل 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي جراء هجوم على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي في سورية.



وأسفر الهجوم الذي أدى الى اصابة شخصين آخرين، ونجم عن انفجار عبوة ناسفة استهدف الحافلة في منطقة تشهد نشاطا لخلايا تنظيم «داعش»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



ويقع حقل الخراطة النفطي على بعد 20 كم جنوب غرب دير الزور، وسيطرت عليه قوات الحكومة في سبتمبر 2017 بعد معارك مع داعش في المنطقة.



وكان المرصد اعلن في نوفمبر المنصرم مقتل 18 من عناصر الجيش السوري هم: عميد و4 من عناصره، إضافة إلى 13 من عناصر الشعيطات الموالين لحكومة دمشق في مناطق متفرقة من البادية.