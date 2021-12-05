آلاء خليفة



شاركت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان في الندوة الافتراضية التي نظمتها جمعية وطني البحرين بعنوان «المرأة البحرينية في التنمية الوطنية» بمشاركة كل من المحامية د.هنادي الجودر ومستشار شؤون الإعلام الاعلامية د.لولوة بودلامة والكاتبة والإعلامية سماح القائد، والتي أدارتها الاعلامية نورة المنصوري.



وقالت الجوعان في كلمتها خلال الندوة، ان المرأة البحرينية أصبحت شريكة في بناء الوطن ولها في عمق التاريخ صولات وجولات وريادات في المنطقة بأكملها ومع تطور الدولة المدنية الحديثة ووفق ثوابتها.



واستطردت الجوعان قائلة: لا يسعني وأنا أشارككن احتفالية يوم المرأة إلا أن أزف أرفع التهاني إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بهذه المناسبة ولاعتمادها موضوع يوم المرأة البحرينية (في التنمية الوطنية) مسيرة ارتقاء في وطن يعطي أبناءه الكثير والكثير، وصاحبة الفضل في اختيار الأول من ديسمبر يوما للمرأة.



وأعربت عن املها في المزيد من التألق والطموح المتجدد والتطلعات للمرأة وهي تشارك في التنمية لوطنها الحبيب والمزيد من التمكين لرفد مسيرة التقدم الأشمل للمرأة لتواصل البناء بإضاءاتها الممتدة لأخواتها في دول المنطقة وبطموحاتها وتطلعاتها نحو السلام والاستقرار العربي والعالمي.



وقالت: لا يفوتني أن ألفت إلى أن العالم اليوم الذي يمر بظروف أجبر عليها وهي استمرار جائحة كورنا والتي تستوجب جهودا أكثر ومتابعات ومواصلة كل ما يلزم لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية وبما يتسق مع الاستراتيجيات الدولية وبرامج عمل الحكومات نحو تحقيق أهداف التنمية.