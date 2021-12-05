بروتوكول تعاون لعرض منتجات الأسر في جمعية الحرس الوطني

جميع الدورات التدريبية والورش الفنية للفئات المستهدفة مجاناً

بشرى شعبان



كشفت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري عن توسع الوزارة في تسويق منتجات الاسر المنتجة المستفيدة من خدمات ادارة تنمية المجتمع عبر مراكزها الـ 23 المنتشرة في كل المناطق الكويتية، ضمن الخطة التنموية المعتمدة عبر فتح قنوات تسويقية وتوسيع التسويق بشكل أكبر محليا ودوليا لأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.



ولفتت الهاجري في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى ضرورة تعزيز ونشر القيم الإيجابية المساندة لرؤية الدولة مثل قيمة العمل والجدارة والإبداع خاصة بين الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وروح المبادرة وتحويل الأفكار إلى مشروعات اقتصادية منتجة.



وعن الخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة في «تنمية المجتمع»، قالت انها تشمل تدريب وتأهيل وتثقيف الفتاة والمرأة الكويتية بكيفية إدارة مشاريعها وتسويقها عبر تنظيم الدورات التدريبية والورش الفنية المجانية، وتمكين الفئات المستهدفة «الأسرة المنتجة» من الحصول على فرص اكتساب الدخل في مجالات إنتاجية حقيقية وضمان استدامتها، بالإضافة الى تشجيع ودعم الكوادر الوطنية في مجال الإنتاج الحرفي والاقتصادي بما يعزز ويوسع أطر مشاركتهم في عجلة التنمية الاقتصادية للدولة.



وحول ابرز الانشطة التي تقدمها الادارة المعنية، اشارت الى انها متنوعة ومتعددة ومنها إقامة الورش الفنية وتنظيم الدورات التدريبية بالمجان على مدار العام.



ولفتت إلى قيام الوزارة بتوقيع بروتوكول مع الرئاسة العامة للحرس الوطني لتسويق منتجات الاسر المنتجة في جمعية الحرس الوطني، الى جانب فتح قنوات تسويقية محليا مثل معارض تسويقية في المجمعات التجارية مثل الأفنيوز، سوق السالمية، بوليفارد، وداخل مراكز التنمية الاجتماعية، وفي المعارض التسويقية بأرض المعارض، وفي الجمعيات التعاونية، وفتح قنوات تسويقية للأسر المنتجة دوليا.