استقبلت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة وأكبر صاحب امتياز لعلامة «كوستا كوفي» التجارية في المنطقة، الرئيسة التنفيذية لسلسلة مقاهي كوستا كوفي العالمية السيدة جيل ماكدونالد، وذلك في مكتب شركة صناعات الغانم بمدينة الكويت.



والتقت ماكدونالد خلال زيارتها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم قتيبة يوسف أحمد الغانم، والرئيس التنفيذي للشركة سمير قاسم، ورئيس قطاع التجزئة والأغذية والمشروبات وتجربة العملاء سامر صايغ، ونائب رئيس قطاع الأغذية والمشروبات فيل برود.



وقد رافق ماكدونالد خلال زيارتها كل من المدير العام لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوردون موات، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في «كوستا كوفي» توم إدغار.



وجاءت هذه الزيارة لتؤكد النمو المستمر والنجاح المتواصل للشراكة بين شركة صناعات الغانم وعلامة كوستا كوفي التجارية في منطقة الخليج.



استطاعت «الغانم» من بداية هذه الشراكة في عام 2013 تحقيق نجاح منقطع النظير، حيث تدير صناعات الغانم اليوم 100 فرع كوستا كوفي في الكويت، وبفضل هذا النجاح المتنامي حصلت «صناعات الغانم» في 2019 على حق الامتياز لافتتاح كوستا كوفي في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر، لتصبح بذلك أكبر صاحب امتياز لكوستا كوفي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وخلال زيارتها، قامت ماكدونالد بجولة حول عدد من فروع كوستا كوفي في مختلف أنحاء الكويت، .



وفي تعليق له على هامش هذه الزيارة، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي قتيبة الغانم: «لطالما كانت القهوة جزءا متأصلا في ثقافتنا في الشرق الأوسط، ونحن سعداء في أن يكون لنا دور من خلال شراكتنا مع شركة كوستا كوفي العالمية لتقديم مختلف مشروبات القهوة لعشاقها ليس فقط في الكويت، بل في المنطقة».



وأضاف: «عملاؤنا هم الركيزة الأساسية التي تتمحور حولها كل أعمالنا، ونحن نفخر بأن نمثل كوستا كوفي، العلامة التجارية الرائدة التي تستمر بالتوسع والمنافسة في مختلف الأسواق، خاصة بعد استحواذ شركة كوكا كولا العالمية عليها في 2019.

ونسعى باستمرار لإيجاد طرق جديدة لإرضاء تطلعات محبي كوستا كوفي، سواء من خلال الشراكات المختلفة أو من خلال ابتكاراتنا الجديدة، مثل فرع كوستا كوفي في منطقة الخيران الذي تم افتتاحه بتصميم مختلف ومميز.

أما على الصعيد الرقمي، فإننا سعداء بالعمل عن كثب مع شركائنا في شركة كوستا كوفي العالمية لتعزيز تجربة العميل.

كلنا يقين أن هذا التعاون المشترك سيحقق المزيد من الرضا لعملائنا الأعزاء، ونحن نتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة».



بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لـ «كوستا كوفي» جيل ماكدونالد: «سعدت بزيارة الكويت والتواصل مع شركائنا في شركة صناعات الغانم، الذين يستمرون في تحقيق نجاح تلو الآخر.

نحن فخورون بهذا التعاون مع شركة صناعات الغانم، التي تسهم بتحقيق خطط النمو الطموحة لـ «كوستا» في المنطقة، وذلك بأسلوبها المبتكر لتقديم المنتجات والخدمات للعملاء ووضعهم في مقدمة القرارات. أتطلع للقيام بزيارة أخرى قريبا».



هذا، وقد قامت صناعات الغانم بالتعاون مع علامة كوستا كوفي العالمية بافتتاح فرع مميز بتصميم فريد لسلسلة كوستا كوفي العالمية في أغسطس، وذلك احتفالا بمرور خمسين عاما منذ افتتاح أول مقهى كوستا كوفي حول العالم، حيث افتتحت الشركة فرع Costa Coffee Cold Store في منطقة الخيران القريبة من الشاليهات، والتي تشهد نشاطا متزايدا خلال موسم الصيف، وأطلقت بهذه المناسبة قائمة مشروبات مطورة تضم 50 مشروبا مثلجا لعشاق القهوة والشاي والعصائر المنعشة.