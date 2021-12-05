أعلنت الهيئة العامة للشباب عن اعتماد اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة لها وأهمها مراكز الشباب بهدف تعزيز دور مرافقها وتنميتها لخدمة المجتمع وتوفير كل المتطلبات للأعضاء وتقديم خدمة مجتمعية راقية.



وذكرت المتحدثة باسم الهيئة أسرار الأنصاري لـ (كونا) ان هذا التوجه الذي يأتي بمتابعة وتوجيهات وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يهدف الى تنمية الجانب الاستثماري بالهيئة وتوفير فرص مناسبة للشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل بهذه المرافق.



وأشارت الانصاري الى أن اللائحة تسمح للهيئة بتأجير ملاعبها الخارجية المخصصة لكرة القدم والسلة والطائرة واليد والصالات المغلقة وملعب البادل (التنس) وميادين الرماية وأحواض السباحة للافراد والأندية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية لإقامة انشطة رياضية وفعاليات ومسابقات وفق ضوابط ومتابعة مباشرة من مسؤولي المراكز الشبابية.



وأضافت ان اللائحة تسمح أيضا بتأجير قاعات الندوات والمسارح لإقامة ندوات ثقافية وفنية وعروض مسرحية ودورات تدريبية وورش عمل كما تسمح باستثمار المساحات الخالية بالمراكز لإقامة أسواق ومعارض تجارية شبابية دعما للشباب مع مراعاة اشتراطات كل جهات الدولة وقوانينها المنظمة بهذا الشأن، كما ان وسائل الدعاية والاعلان ستكون فرصة لتقديم خدماتها اعلاناتها المختلفة بمرافق الهيئة.