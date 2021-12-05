هادي العنزي



أحرزت لاعبة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين ملاك العنزي صباح أمس المركز الأول والميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة المقامة حاليا في العاصـمـــة البحــرينية المنامة، وذلك بعد تغلبها على منافستها التايلندية في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل واحد، ويشارك منتخبنا الوطني في رياضتي ألعاب القوى وكرة الطاولة بـ 6 لاعبين، وتشهد البطولة الآسيوية حضورا كبيرا لأكثر من 1500 لاعب ولاعبة ممن تقل أعمارهم عن 20 عاما من 30 دولة آسيوية.



من جهته، أشاد رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية ورئيس الوفد ناصر العجمي بالإنجاز الذي حققته اللاعبة ملاك العنزي، مؤكدا أنها ستكون بطلة الكويت المقبلة، وينتظرها مستقبل مشرق، وقد جاءت الذهبية في أول مشاركة دولية لها، وهذا يبشر بمستقبل واعد لبنت الكويت، لافتا الى أنها قدمت صورة مشرفة للفتاة الكويتية سواء في حفل الافتتاح أو في منافسات كرة الطاولة.



من جانبها، أبدت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم سعادتها بالإنجاز الآسيوي الكبير، وقالت انه جاء بعد منافسات قوية، تمكنت فيها بطلة الكويت من التقدم بخطى ثابتة نحو المباراة النهائية التي حسمتها بجدارة واستحقاق.



وأكدت أن الإنجاز الآسيوي يؤكد قدرة الشباب الكويتي على التتويج بأفضل المراكز في أهم وأكبر المناسبات الرياضية القارية والدولية.



من جانبها، أهدت بطلة الكويت ملاك العنزي الإنجاز إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، مضيفة: «أشكر كل من ساهم بحصولي على الإنجاز الآسيوي في أول مشاركة دولية، وأتمنى واخواني ابطال الكويت تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الدولية المقبلة».