قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل صادقت مؤخرا على مخططات لإقامة نحو ألف وحدة استيطانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما شن جيش الاحتلال، حملة اعتقالات واسعه في بلدة «صوريف» بشمال مدينة الخليل بالضفة الغربية، طالت 24 فلسطينيا معظمهم أسرى محررون قبل ان يتم اطلاق سراحهم بعد خضوعهم لتحقيق ميداني.

وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة في تقرير أمس أن المصادقة تمت من قبل اللجنة الفرعية للاستيطان في الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وأوضح أن المصادقة شملت ثمانية مخططات استيطانية جديدة لإقامة 1058 وحدة استيطانية ومبان عامة ومؤسسات في عدد من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.

وندد تقرير منظمة التحرير بالخطوة الإسرائيلية واعتبرها تجاهل لـ«موقف المجتمع الدولي الذي يعارض الاستيطان ويؤكد في كل مناسبة أنه مخالف للقانون الدولي ويضع قيودا ثقيلة على فرص التقدم في التسوية السياسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وحل الدولتين».

وأشار التقرير إلى أنه «في خطوة بقيت معلقة على امتداد سنوات بفعل المعارضة الدولية الواسعة لها، تبحث لجنة إسرائيلية المصادقة على إقامة مستوطنة كبرى على أرض مطار القدس الدولي في قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة الأسبوع الجاري».

وأوضح أنه «تمت إعادة وضع المخطط المذكور على جدول أعمال اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية بحيث سيتقرر إيداع الخطة للنقاش».

وتقضي الخطة بإقامة 9000 وحدة استيطانية على أنقاض مطار قلنديا المهجور والذي أغلقته السلطات الإسرائيلية عام 2000.