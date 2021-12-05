عبدالكريم العبدالله



اجتمع أعضاء جمعية الأطباء الكويتيين في كندا برئاسة د.خالد الشطي مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية لبحث أهم القضايا التي تخصهم.



وقال رئيس الجمعية د.خالد الشطي انه تمت مناقشة أهم القضايا التي تخص الأطباء المبتعثين في كندا وعدد من المطالبات التي تم تقديمها في اللقاءات السابقة، كما تم التباحث حول آخر تعديلات لائحة الابتعاث المتوقع صدورها قريبا، بالاضافة إلى مناقشة عدد سنوات الابتعاث ومخصصات البعثة والتطرق إلى بعض العقبات التي يمر بها الطبيب بسبب طول الدورة المستندية.



وذكر انه تم التأكيد على موقف الجمعية وحرصها على نقل ملفات المبتعثين من الملحق الثقافي في واشنطن إلى الملحق الثقافي في أوتاوا مما سيعزز من التركيز على الاطباء المبتعثين في كندا وتحسين تواصل المبتعثين مع الملحق الثقافي والجامعات الكندية، بالاضافة إلى الجهات المعنية.



من جهتها، شكرت الوكيل المساعد لشؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة عبير الدعيج ممثلي الجمعية على مقترحاتهم، متمنية التوفيق للأطباء الكويتيين في مسيرتهم الاكاديمية وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم الكويت.



والجدير بالذكر أن المشاركين في الاجتماع من ديوان الخدمة المدنية هم: الوكيل المساعد لشؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة عبير الدعيج، ومدير إدارة البعثات والإجازات الدراسية نرجس دشتي، ومراقب البعثات فاطمة المريخي، كما حضر الاجتماع كل من د. فارس الفارس، د.استبرق النجار، ود.يوسف المطوع أعضاء الجمعية.