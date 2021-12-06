عاطف رمضان



قالت مديرة مشروع مجمع محاكم حولي في وزارة الأشغال م.شمايل الشمالي إن المشروع الآن في مرحلة الصيانة، مشيرة إلى أن الجهة المستفيدة هي وزارة العدل.



وأضافت الشمالي في تصريح لـ «الأنباء» أن المشروع مر بثلاث مراحل: التصميم والتنفيذ والصيانة، وتم تسليم المبنى الى الجهة المستفيدة، مبينة أنه حاز جائزة مشاريع التراث الثقافي الاجتماعي في الكويت لعام 2021 من قبل مجلة ميد، وذلك لارتفاع الواجهات الزجاجية للمبنى المائلة والتي تتحمل الزلازل والضربات بارتفاع 112 مترا، والتي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



وذكرت ان التصميم الخارجي للمشروع استحضر عراقة الماضي ممثلة في الشكل المعماري الذي يعكس التراث الاسلامي التقليدي في إطار معاصر، وذلك بفضل التصميم البسيط والمركب في ذات الوقت والمستوحى من فن النقش الشائع في الهندسة الاسلامية، واشتمل أيضا على حداثة الحاضر والمتمثلة في المواد ذات المعايير فائقة الجودة والمستخدمة في التشطيب الخارجي حيث تم مزجها مع واجهات زجاجية ضخمة شفافة تعكس الشفافية التي تتمتع بها ساحة القضاء في الكويت.



ولفتت الى أن مجمع محاكم حولي يتخذ شكل المربع الى الأعلى ليشكل الكتلة المعمارية الرئيسية للبرج والذي تم فصله تماما عن كتلة الخدمات ومبنى مواقف السيارات منخفضة الارتفاع وبالتالي منح هوية واضحة للمشروع اعتمدت على تطبيق معاصر للعمارة الاسلامية، مشيرة الى أن التكلفة الاجمالية للمشروع 43.3 مليون دينار، وهو مقام على مساحة 9 آلاف متر مربع، بارتفاع 31 دورا، ويتكون من 3 سراديب و28 طابقا فوق الأرض، و52 قاعة محكمة، منها 40 مخصصة للمحكمة الكلية، و4 قاعات كبرى لقضايا الرأي العام والتي تتطلب تغطية من وسائل الإعلام المختلفة و12 قاعة للاستئناف، المواقف تسع 1200 سيارة.



وأشـــــارت الـــــى ان التكنولوجيا الحديثة لعبت دورا مهما في التكوين الأساسي للمبنى، حيث يمكن تصنيفه بأنه من المباني الحديثة الذكية والصديقة للبيئة والفريدة من نوعها وهو نموذج يحتذى في المشاريع الحكومية المستقبلية بالكويت.