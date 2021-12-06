أكدت مبرة خير الكويت أهمية الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الكويت في مجال العمل التطوعي الخيري والإنساني داخل البلاد وخارجها .



وقال رئيس مجلس إدارة مبرة خير الكويت ناصر العيار بمناسبة مشاركة المبرة الجهات الرسمية والأهلية فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر سنويا إنها تعتبر هذا اليوم العالمي للتطوع مناسبة جديرة بالاهتمام لتعزيز ودعم ثقافة العمل التطوعي وتقديم الإشادات والشكر والامتنان لجميع الناشطين في العمل التطوعي والتأكيد على أهمية زيادة الوعي بأهمية الخدمات التطوعية الإنسانية والخيرية والحاجة الماسة لفهم أهداف ومتطلبات العمل التطوعي وضرورة تسهيل مهام برامج عمل الجهات الحاضنة لفرق العمل التطوعي، إضافة إلى تعزيز فوائد الخدمات التطوعية التي تقوم بها الجهات ومجالات التعاون وتبادل الخبرات مع دول شقيقة وصديقة في مجال العمل التطوعي الإنساني والخيري دون النظر إلى الدين أو المذهب أو الجنسية أو الجنس.

وأكد العيار أن العمل التطوعي عمل إنساني بحت يستهدف خدمة الآخرين، كما أنه أصبح معيارا لتحضر وتقدم الدول، مشيرا إلى أن المبرة واصلت كمؤسسة خيرية غير ربحية برعاية ودعم صاحبة فكرة انطلاقتها الشيخة فريال الدعيج العمل على تحقيق الرسالة السامية والأهداف النبيلة للمبرة.