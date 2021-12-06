تنطلق فعاليات مهرجان الكويت للقهوة الرابع THE KUWAIT COFFEE FESTIVAL الذي ينظمه بنك بوبيان بالتعاون مع شركة (مهرجان الكويت للقهوة) يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر 2021 في مروج بمشاركة اكثر من 30 كافيها ومتخصصا للقهوة من المشاريع الشبابية الكويتية.



وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبه صالح البسام: نحن «سعداء بعودة الحياة إلى طبيعتها وعودة مختلف الأنشطة التي توقفت بسبب جائحة كورونا»، مشيرا إلى أن مهرجان الكويت للقهوة من الفعاليات التي ينتظرها الكثيرون نظرا لما يمثله من أهمية خاصة لدى محبي القهوة التي باتت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية إلى جانب الانتشار المتصاعد للمشاريع الكويتية الشابة التي تعمل في هذا القطاع



وأكد البسام أن استمرار مشاركة بوبيان في تنظيم هذا الحدث للعام الرابع على التوالي جاء من منطلق النجاح الكبير الذي حققه المهرجان خلال دوراته السابقة ونظرا للإقبال المتزايد على صناعة القهوة سواء من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة أو الجمهور.

من ناحية أخرى، قال البسام إن هذا المهرجان يأتي انطلاقا من حرص بوبيان على الاستمرار في خطته لدعم المشروعات الشبابية المبتكرة، حيث لاقى السوق الكويتي مؤخرا إقبالا واضحا من قبل الشباب على افتتاح المشاريع التي تتعلق بصناعة القهوة وأسرارها ومستلزماتها وهو ما ساهم بشكل واضح في تغيير المفاهيم التي تتعلق بالعمل الخاص وإلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي من خلال تنويع مصادر الدخل التي تتعلق بالقطاع الخاص.

من جانبه، قال مدير شركة الكويت للقهوة أسامة نسيبة إن مهرجان الكويت للقهوة من الفعاليات التي ينتظرها الجميع كونه يمثل الحدث الأكبر لتجمع المتخصصين في صناعة القهوة.