حرصا من الأفنيوز على تبني المبادرات المجتمعية والتفاعل مع الأنشطة ذات الجانب الإنساني، انطلق معرض «أنا موهوب» بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر، وذلك بمشاركة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حيث تم افتتاح المعرض بحضور نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة العنود الوزان، عامر العنزي، الشيخة شيخة العبدالله والشيخة سهيلة الصباح، وذلك في 2 و3 ديسمبر في منطقة غراند بلازا.



وقد تضمن معرض «أنا موهوب» مشاركة 18 بوثا قدم من خلاله العديد من المشاركين الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التي استعرضت مواهب وإنجازات وإبداعات مجموعة من ذوي الإعاقة في المجالات الفنية والثقافية، وذلك بهدف دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع ومساواتهم في المعاملة مع أفراد المجتمع الآخرين.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من زوار الأفنيوز الذين أشادوا بالأعمال والمشاركات الفنية.

وقالت العنود الوزان خلال افتتاح المعرض: «نحن سعداء بانطلاق معرض ابتكارات ومواهب وإنجازات ذوي الإعاقة تحت عنوان «أنا موهوب 2021»، والذي يتزامن مع احتفالات الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة باليوم العالمي لذوي الإعاقة، حيث يأتي تنظيم هذا المعرض بالتعاون بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإدارة الأفنيوز، مع كوكبة من المبدعين من ذوي الإعاقة، في خطوة لإبراز مواهبهم وطاقاتهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم وقدراتهم وتمكينهم ودمجهم اجتماعيا وثقافيا وفنيا».



واستطردت الوزان: «نقدم الشكر الجزيل لإدارة الأفنيوز على رعايتهم الكريمة للمعرض وتسخير كافة إمكانياتهم لضمان نجاح هذه الفعالية».



وقد أوضحت إدارة الأفنيوز أن معرض «أنا موهوب» الذي انطلق للمرة الثانية في الأفنيوز استهدف إبراز مواهب ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

حيث ان الأفنيوز كان ومازال من أكبر الداعمين لذوي الإعاقة لإصرارهم الدائم على تحدي إعاقتهم والقيام بإنجازات متميزة في مجالات شتى.



كما أكدت إدارة الأﭬنيوز على حرصها على تبني ودعم المبادرات المجتمعية، وفي مقدمتها المبادرات الإنسانية، وذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة المباني، بالتعاون مع العديد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني.