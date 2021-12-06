يقوم فندق شيراتون الكويت ومنذ انطلاقته عام 1966 كأول فندق عالمي لشركة ماريوت الدولية على القيام بدوره التنموي والمساهمة بخدمة المجتمع والحفاظ على الإرث الكبير الذي جبل عليه أهل الكويت وذلك من خلال تقديم الرعاية والمساهمة في النشاطات ومنها التي تقيمها مبرة رقية عبد الوهاب القطامي «حياة» لسرطان الثدي في التوعية والوقوف إلى جانب المرضى ورعايتهم.

وتكريما للجهود المبذولة من فنادق شيراتون الكويت في المساهمة الدائمة بالنشاطات الإنسانية على مدى السنوات التي تقيمها مبرة رقية عبد الوهاب القطامي «حياة» لسرطان الثدي، قام أعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلا برئيسة المبرة ليلى الغانم والمديرة التنفيذية د.لبيبة تميم ومنى عبدالله الغانم وهالة عبدالله الغانم وفوزية حسن العميم بتكريم المدير العام لفنادق شيراتون الكويت فهد أبوشعر، تقديرا للدعم الدائم لأعمال اللجنة في سبيل الوقوف بجانب مرضى السرطان ورعايتهم، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق نتائج إيجابية أسهمت في إنقاذ حياة الكثيرين.