تقام في الثالثة عصر اليوم قرعة البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد والمؤهلة لبطولة العالم 2023 «پولندا ـ السويد»، والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 18-31 يناير المقبل، بمشاركة 17 منتخبا.



وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات، تضم المجموعات الأولى والثانية والثالثة أربعة منتخبات، فيما ستضم المجموعة الرابعة خمسة منتخبات، يتأهل من كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الرئيسي، الذي يتألف من 8 فرق سيتم توزيعها على مجموعتين تلعبان بنظام الدوري، ويتأهل منها صاحبا المركز الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي ويتأهل مباشرة إلى بطولة العالم.



ويشارك في البطولة إلى جانب «المستضيف» المنتخب السعودي كل من: الكويت، قطر، الإمارات، عمان، البحرين، إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، الأردن، العراق، الهند، أوزبكستان، سنغافورة، هونغ كونغ، وفيتنام.