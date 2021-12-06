أعلنت الشركة المسؤولة عن تأسيس شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والشركة التي ستندمج معها للإدراج في البورصة السبت، أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت بالمساهمة في المشروع بمليار دولار.

ويضاف هذا المبلغ إلى 293 مليون دولار جمعتها شركة «ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب» عند طرحها للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت في سبتمبر، وفق ما ورد في بيان.



وأضاف البيان أنه بعد خصم رسوم المعاملات ستجمع «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» 1.25 مليار دولار لتمويل إطلاق الشبكة الاجتماعية للرئيس السابق.



ولم تذكر الشركتان هوية المؤسسات الاستثمارية التي تعهدت بتقديم التمويلات.



وأعلن ترامب في نهاية أكتوبر أن الشركة التي ستؤسس شبكته الاجتماعية المستقبلية ستندمج مع شركة «ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب»، وهي شركة استحواذ أو «سباك» باللغة الإنجليزية.



وهذه الأداة المالية العصرية تشبه «صكا على بياض» يجمع الأموال في سوق الأسهم من خلال الالتزام بالاندماج في الأشهر التالية مع شركة واعدة، وبالتالي السماح للأخيرة بدخول وول ستريت دون المرور بالمسار التقليدي.