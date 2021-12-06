لطالما حلم محمد ملحس بأن يصبح طياراً، لكنّ ظروفه لم تسمح له بذلك... وقد قرر هذا الأردني البالغ 76 عاما بناء قمرة قيادة طائرة في قبو منزله لتحقيق حلمه بالتحليق في رحلات افتراضية من المنزل.



ويقول ملحس المتقاعد الذي عمل لمدة 35 عاما في إدارة مستشفى خاص أنشأه والده في عمّان، لوكالة فرانس برس «منذ الأزل كان الإنسان يتفرج على الطيور في عنان السماء ويحلم بالطيران بحرية»، مضيفا: «كان قلبي دائما معلقا في السماء وحلمي أن أصبح طيارا لكنّ الظروف لم تسمح بذلك إلا أن الشغف ظل في داخلي طوال حياتي».



وبعد تخرجه في جامعة «سيتي أوف ويستمينستر كولدج» في لندن عام 1969، انضم ملحس عام 1976 إلى أكاديمية الطيران الملكية ليتعلم قيادة طائرة صغيرة من نوع «بايبر» ذات المحرك الواحد، فكان يطير فجرا قبل أن يتوجه مسرعا إلى عمله صباحا في المستشفى. وقد حصل على الرخصة بعد عامين.



ثم انضوى لقرابة عقد في نادي الطيران الشراعي الملكي وكان يطير أسبوعيا بطائرة شراعية.



بعد عام 2006 كان ملحس يطير افتراضيا من خلال برامج طيران إلكترونية، ثم انضم لمنظمة عالمية تحمل اسم «فيرتشوال ترافيك ستيموليشن» تساعده على الطيران في ظروف شبه حقيقية بوجود مراقب جوي يوجهه.



ويوضح ملحس أن «الأمر أشبه بخداع الدماغ، من خلال النظر تشعر وكأنك تطير في السماء، ولكنك في الحقيقة جالس في بيئة آمنة تسترخي على كرسي داخل منزلك بعيدا عن المخاطر».



ورغم هذا كله، لم يشعر ملحس بمتعة الطيران الحقيقي أمام شاشة الكمبيوتر، فقرر أن يصنع قمرة قيادة تحاكي التصميم الداخلي للقمرة في طائرة بوينغ 800-737 للشعور بقدر أكبر من الواقعية، في قبو منزله في حي دابوق الراقي غرب عمان.