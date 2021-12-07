حنان عبدالمعبود



أكد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي على أهمية التعاون مع منظمة الصحية العالمية في مجال التدريب لتعزيز قدرات الممارسين الصحيين.



جاء ذلك في تصريح له على هامش افتتاح ورشة العمل التي اقيمت بالمعهد تحت شعار «القيادة من أجل التغيير الإيجابي» بتنظيم من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية ومكتب المنظمة بالكويت وجامعة جون هوبكنز الأميركية وبالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة العلاقات الصحية الدولية.



وقال الرفاعي ان ورشة العمل تستمر 4 أيام في مبنى المعهد ويشارك بها 30 من القيادات الوسطى في وزارة الصحة، بالإضافة الى مشاركين من مملكة البحرين وسلطنة عمان، وهي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة وسيكون هناك تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرات الممارسين الصحيين وتحديدا القيادتين العليا والوسطى، لافتا الى ان الجميع يمر بتحديات صحية كبيرة، منها جائحة كورونا وظهور المتحور «أوميكرون» وغيرها، مشيرا الى ان تنظيم الورشة يأتي ضمن خطط الوزارة لتعزيز قدرات العاملين فيها لإعدادهم لاتخاذ القرارات الصحية السليمة بدعم مباشر من وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا لدعم العلاقات الدولية.



وأضاف: هناك توجه مستقلبي لقيام معهد الكويت للاختصاصات الطبية بتنظيم الدورات وورش العمل ولن تقتصر على التخصصات الإكلينيكية والفنية إنما تتعداها للتخصصات الإدارية مثل الإدارة الصحية والتأمين الصــحي والمعــلوماتية الصحية لضمان قيادة صحية فعالة في الوزارة.



من جانبه، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ ان الورشة تعنى بتأهيل وتطوير المهارات القيادية في القطاع الصحي بهدف التعامل والتعاطي مع إشكالية جائحة كورونا وتطوير مهارات القيادات الصحية، وهناك برامج متخصصة بالتعاون مع معهد موظفي الأمم المتحدة للتدريب القيادي وجامعة هوبكنز لتطوير قيادات طبية متخصصة في التعاطي والتنبؤات المستقبلية والتعامل مع الحالات الطارئة.



وأشار الشيخ الى ان هناك مهارات جيدة وقدرة عالية لدى القطاع الصحي بالكويت، ونأمل أن يتم تبادل الخبرات من خلال هذه الدورة، مؤكدا السعي الى ترسيخ تبادل الخبرات بين الدول المشاركة في الورشة واستخدام النموذج الكويتي في القيادة للتعامل مع الجائحة وأي إشكاليات للصحة العامة.