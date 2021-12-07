عبدالكريم العبدالله



منحت وزارة المالية «الضوء الأخضر» لوزارة الصحة لصرف مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين في الوزارة بمواجهة فيروس كورونا، بإجمالي مبلغ 174 مليونا و92 ألفا و630 دينارا و450 فلسا (174092630450)، شرط عرض كشوف المستحقين التي سبق أن تم التدقيق عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية على جهاز المراقبين الماليين لدى الوزارة للتدقيق عليها واعتمادها.

وذكرت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن وزارة المالية أبلغت وزارة الصحة بإرسال كشف منفصل بأسماء المستفيدين والرقم المدني ورقم الموبايل عند طلب التمويل النقدي من وزارة المالية وفقا للمبلغ الفعلي.

وبينت المصادر أن وزارة المالية طلبت من وزارة الصحة صرف المبالغ للمستحقين وتسوية حساب «العهد» بالتنسيق مع وزارة المالية وفقا للمستندات المؤيدة لها وبما لا يتعارض مع الضوابط والنظم المعمول بها في هذا الشأن، وذلك خلال شهر من تاريخ الصرف.

وأشارت المصادر الى أن وزارة الصحة سترفع الكشوف الى جهاز المراقبين الماليين لديها خلال الأسبوع الجاري لاعتمادها، ومن ثم العمل بآلية التوقيع على الإقرار والتعهد «أونلاين» قريبا. وأوضحت المصادر أن «التظلمات» من مكافآت الصفوف الأمامية ستكون أيضا «أونلاين» وفق آلية ستحددها وزارة الصحة قريبا.

الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية كان قد وافق بعد مراجعة مستفيضة وتدقيق على كشوف مكافآت الصفوف الأمامية التي تم التعديل عليها مؤخرا من قبل وزارة الصحة.