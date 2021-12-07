عبدالكريم العبدالله



أكد عضو لجنة اللقاحات بوزارة الصحة د.خالد السعيد على أن هناك دراسة مهمة صدرت حديثا بينت أن قرارات اللجان المختصة باللقاح في وزارة الصحة كانت صائبة بإعطاء جرعة واحدة للمصاب سابقا بالكورونا وإطالة المدة بين الجرعتين للآخرين.

وبين أن الدراسات أظهرت أن اطالة المدة بين الجرعتين جاء اكثر فعالية.

وذكر ان الفترة الحالية من الانحسار الشديد للوباء في الكويت والوصول للمرحلة الخامسة ليس وليد الصدفة، بل ثمرة لجهود الأطقم الطبية من خلال منظومة متكامله والتي كانت ومازالت تعمل حسب افضل المعايير الطبية لضمان سلامة الجميع.