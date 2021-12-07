ليلى الشافعي



أعلن رئيس الجمعية الكويتية للوقف الانساني والتنمية د.نصار العبدالجليل عن تقديم مساعدة عاجلة لـ 260 اسرة نازحة في منطقة الحديدة بمخيم خوخة باليمن.



وقال العبدالجليل ان الحاجة هناك ماسة وضرورية وان الاسر تعاني من الفقر الشديد للقوت الضروري وهذا في اليمن بصفة عامة وفي مخيم خوخة بصفة خاصة، مشيرا الى ان الجمعية سارعت بتوفير السلال الغذائية والتي تحتوي كل سلة لكل اسرة على 25 كيلو وباقي الآن 6000 دينار لنكمل مشروع الاغاثة للنازحين واللاجئين اليمنيين في مخيم خوخة حتى نأمن العيش الكريم لمئات الأسر ونرفع عنهم معاناتهم.