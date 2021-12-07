أشادت السفيرة التركية لدى الكويت عائشة هلال كويتاك بمستوى الرعاية التي يحظى بها الأشخاص ذوو الإعاقة بالكويت.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها السفيرة التركية لمقر جمعية اولياء امور المعاقين ونادي الطموح بمنطقة الروضة، حيث اطلعت على البرامج والانشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية والتقت الأعضاء من الجنسين من منتسبي الجمعية والنادي وأولياء الامور.

وأعربت عن سعادتها بالمستوى الراقي للخدمات المقدمة التي تلبي احتياجات واهتمامات وهوايات هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا جميعا.



واقترحت السفيرة توقيع مسودة تفاهم بين جمعية أولياء أمور المعاقين الكويتية وجمعيات النفع العام التركية المهتمة بشؤون ذوي الاعاقة وإقامة المعسكرات الرياضية، كما حرصت في ختام الزيارة على توزيع الهدايا على جميع الأبناء وأولياء الأمور.



من جانبها، أعربت رحاب بورسلي رئيس مجلسي ادارة جمعية اولياء الامور ونادي الطموح عن خالص الشكر والتقدير على مبادرة السفيرة التركية والتي تعكس عمق الروابط الأخوية الطيبة بين الدولتين الصديقتين حكومة وشعبا، مشيرة الى ان هذه الزيارة تركت أثرا طيبا لدى الجميع، وفتحت آفاقا جديدة للتعاون مع الجانب التركي، ورحبت بورسلي باقتراح السفيرة بتوقيع مسودة التفاهم والتي من شأنها تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التركية المتقدمة في مجالات العمل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.