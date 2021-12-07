أسماء 11 من الوزراء المستمرين والمرشحين الجدد.. واستبعاد استحداث وزارات جديدة مثل وزارة العمل.. والاعتذارات تتوالى

مريم بندق



يواصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مشاورات اختيار مرشحين لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة من خلال استقبال رجالات الكويت الذين لديهم خبرات كبيرة ومجاميع اجتماعية مؤثرة ممثلة بأصحاب الديوانيات الكبيرة، وفي الوقت نفسه يتابع سموه مراجعة بيانات المرشحين الجدد، حيث استمر في مقابلة بعض القياديين المكلفين بإنجاز بعض الخطوات التمهيدية المطلوبة حول الأسماء المطروحة للتوزير من خلال التنسيق مع بعض الجهات الحكومية المعنية.



وشددت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، على ان التشكيل الجديد لتغيير النهج وليس لتغيير الأشخاص فقط، وسيضم رجالات دولة ذوي تاريخ مشرف من التكنوقراط والكفاءات المعروفة بالنزاهة ولديها تجارب إصلاحية ضد الفساد.



وحول أسماء النواب الذين استقبلهم سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قالت المصادر: لم يتم أمس استقبال نواب، متوقعة ان يتم استقبالهم لاحقا، مع توقع بعدم إسناد حقائب وزارات خدماتية لهم أيضا.



وردا على سؤال حول موعد إعلان الحكومة الجديدة، أجابت المصادر بأن الخالد يضاعف ساعات التواجد في مكتبه بقصر السيف لمتابعة إجراءات إنجاز التشكيل المأمول قبل البلورة النهائية لقائمة المرشحين للتوزير كسبا للوقت ورغبة في إعلان الحكومة بأقرب وقت. وأفادت المصادر بأن الحكومة شبه جاهزة وأن موعد إعلانها سيكون إما قبل 14 الجاري موعد القمة الخليجية أي الأحد 12 أوالإثنين 13 الجاري، على أن يتم أداء القسم في اليوم نفسه او بعد انتهاء أعمال القمة وعودة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بعد حضور سموه أعمال القمة، أي في 19 ديسمبر الجاري. وأشارت إلى ان اعلان الحكومة في أي من هذين الموعدين يؤكد السعي إلى عدم تأخير الحكومة لمدة شهر بالنظر إلى ان تكليف سمو الشيخ صباح الخالد تم في 24 نوفمبر الماضي.



وجددت التأكيد على توالي بعض الاعتذارات من قبل بعض المعروضة عليهم الحقيبة مثل د.محمد الهاشل.



وكشفت المصادر عن ان الوزراء المؤكدة عودتهم حتى الآن هم الشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي والشيخ د.أحمد ناصر المحمد والشيخ د.باسل الصباح ود.رنا الفارس، ود.محمد الفارس. وعبدالرحمن المطيري، وأن الأسماء الجديدة المطروحة تضم كلا من م.مها البغلي، وعلي العازمي وم.مناف الهاجري والشيخ ثامر جابر الأحمد.