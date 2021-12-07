عادل الشنان



تستعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتسلم اعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانة طبقة الاسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها في مشروع أبو حليفة الاسكاني مبدئيا خلال الشهر الجاري، بعد ان تخطت نسبة اعمال المشروع الـ 96% خلال شهر اكتوبر الماضي وانتهت فترة التعاقد بتاريخ 30 نوفمبر الماضي وتستعد المؤسسة لتشكيل لجنة التسلم الابتدائي.



وتبلغ قيمة العقد 407 آلاف و190 دينارا تقريبا وتحتوي الأعمال على إصلاح التالف وحجر رصيف واعمال البلاط المتداخل وطبقة الاسفلت السطحية والطبقة اللاصقة وأعمال المرور.



من جهة أخرى، كشف التقرير الشهري للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تأخر انجاز اعمال مشروع انشاء وإنجاز وصيانة طبقة الاسفلت السطحية وإنارة الطرق لمواقف السيارات بالقطع (3-4) في مشروع النسيم الاسكاني حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلية خلال شهر اكتوبر الماضي 70% في حين انها من المفترض تعاقديا ان تكون 84.34% وبذلك تكون نسبة التأخير عن البرنامج الزمني للمشروع 14.34%‎.