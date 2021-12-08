على الرغم من الاستخدام الواسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن عددا قليلا فقط من الشركات هي التي تتحكم في غالبية المنصات الأكثر شهرة حول العالم، حيث رصدت «فيجوال كابيتاليست» أكبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم بناء على عدد المستخدمين الشهري، اعتمادا على عدة مصادر تشمل الإفصاحات للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وتقارير نتائج الأعمال الفصلية.



وتمتلك «ميتا»، الشركة التكنولوجية التي كانت تعرف سابقا باسم «فيسبوك»، 4 من أكثر 5 منصات تواصل اجتماعي في العالم من حيث عدد المستخدمين النشط شهريا، حيث تأتي غالبية قاعدة مستخدمي «ميتا» من شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة «فيسبوك» التي يصل عدد مستخدميها الشهري حول العالم إلى 2.9 مليار، لتعد منصة التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما حول العالم، وأغلب مستخدميها من الهند بعدد مستخدمين 350 مليونا.



بينما تعد «واتسآب» ثاني أكبر منصات «ميتا» من حيث عدد المستخدمين الذي يقارب الملياري مستخدم، لكنها مثل «فيسبوك» تأتي أغلبية قاعدة مستخدميها من الهند، وبعد «ميتا»، تأتي «تنسنت» بفضل منصاتها الثلاثة «وي شات» و«كيوزون» و«كيو كيو»، إذ يرسل مستخدمو «وي شات» في المتوسط 45 مليار رسالة يوميا.



وجاءت «ألفابت» في المركز الثالث بسبب منصتها «يوتيوب» ـ التي تأسست عام 2005 ـ إذ يشارك منشئو المحتوى ما يقرب من 500 ساعة من محتوى الفيديو كل دقيقة، وحاليا هناك ما يزيد على 4.5 مليارات شخص حول العالم يستخدمون وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أي ما يعادل حوالي 57% من سكان العالم.