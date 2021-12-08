استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه أمس المصور الكويتي ماجد سلطان الزعابي، بمناسبة فوزه بالمركز الأول في مسابقة متحف التاريخ الطبيعي في لندن Natural History Museum لتصوير الطبيعة في نسختها الـ57.



وفي بيان صادر عن مكتبه أثنى الشاهين على روح المثابرة والعزيمة والإصرار التي يتمتع بها «الزعابي»، والتي ساعدته على تحقيق النجاح بعد جهد وعناء والمشاركة في العديد من المسابقات لما يناهز عقدين من الزمان في هذا المجال، ورفعه اسم الكويت عاليا خفاقا بين مختلف الدول المشاركة في المسابقة.



وأضاف ان الزعابي توج مسيرته الطويلة بفوزه في مسابقة متحف التاريخ الطبيعي والتي تعد من كبرى مسابقات التصوير في العالم، حيث شملت أكثر من 50 ألف صورة من 95 دولة، حيث فاز فيها بالمركز الأول في محور الوجوه.



وأكد الشاهين دعمه مسيرة الزعابي وحرصه على السعي لتذليل العقبات كافة أمامه وأمام شباب الديرة المبدعين في مختلف الميادين، داعيا إلى إيجاد مظلة وطنية تحتضن محترفي وهواة التصوير لتبادل الخبرات وإثراء هذا المجال الفني الهادف والنافع.