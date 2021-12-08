وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، بشأن جودة الوقود الموزع على مشغلي الباصات، وخطوات تطويره للتقليل من الانبعاث الحراري.



ونص السؤال على ما يلي:



تعد وسائل النقل العام أحد العوامل المؤثرة في الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي، وتمثل شبكة الطرق المستخدم عليها وسائل النقل العام من عوامل الانبعاث الحراري والتلوث البيئي الناجم عن غازات عوادم السيارات.



ولما كان الملاحظ تكدس الطرق العامة بمركبات وباصات النقل العام التي يسير الغالب منها خاليا من الركاب إلا القليل مع تنوع ماركتها وأحجامها ما يثير التساؤل حول جدوى هذا الكم منها بما تمثله من ازدحام مروري من دون تحقيق الغاية منها، وهي الاستخدام البديل للسيارات الخاصة.



وبناء على ما تقدم، وما لوحظ فضلا عن قلة مستخدمي باصات النقل العام، إضافة إلى الانبعاث الغازي من عوادم معظمها نتيجة استخدام (السولار) بديلا عن مشتقات البنزين المعالج خلوا من مادة الرصاص بما ينجم عن استدامة من التلوث البيئي الذي تشهده البلاد إلى أن وصل كملاحظة من بعض الهيئات العالمية بوصول الكويت إلى حد الخطر في التلوث البيئي.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



ما جودة الوقود الموزع على مشغلي الباصات؟ وما خطوات تطويره للتقليل من الانبعاث الحراري؟