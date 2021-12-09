أكد وزير النقل المصري م.كامل الوزير أن وزارة النقل تقوم بخطة تطوير شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية، وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة للركاب، بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع وربطهما معا، مشيرا إلى أنه مع نهاية الشهر الجاري سيتم خروج آخر عربة قديمة من أسطول عربات ركاب السكك الحديدية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ليصبح أسطول القطارات مكونا من جرارات وعربات جديدة أو مجددة.



جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل م.كامل الوزير محطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.