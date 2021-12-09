القاهرة - هالة عمران



أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن مصر تقدمت 13 مركزا في المؤشر العالمي لتنافسية المواهب الصادر عن جامعة «إنسياد» في أكتوبر 2021، لتصبح في المركز 84 في عام 2021، وذلك مقارنة بالمركز 97 في عام 2020، كما حققت تقدما ملحوظا أيضا في مؤشراته الفرعية.



وأوضح مركز المعلومات أن الدولة تهتم بالموهوبين في مختلف المجالات، وذلك إدراكا من جانبها لأهمية رأس المال البشري باعتباره العامل الرئيسي في نهضة الدول وتقدمها، وإيمانا منها في الوقت ذاته بأهمية الإبداع في بناء المجتمع ودوره المؤثر في عملية التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي كان له انعكاساته الإيجابية على المستوى العالمي وظهر جليا من خلال تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.



وأشار المركز إلى أنه وفقا للمؤشر، فقد قفزت مصر 48 مركزا في مؤشر التعليم الفني والمهارات التقنية لتحتل المرتبة 56 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 104 عام 2020.



الى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صحة ما انتشر من أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز التمويني تزامنا مع ارتفاع أسعار الحبوب عالميا.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز التمويني تزامنا مع ارتفاع أسعار الحبوب عالميا.