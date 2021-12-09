القاهرة ـ ناهد إمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 19/12/2021، وحتى يوم الخميس 20/1/2022، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالحي الرابع منطقة «M» بمدينة القاهرة الجديدة.



وأوضح م.أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1: 10، يوم الأحد 19/12/2021، والقطع من 11: 20، يوم الإثنين 20/12/2021، والقطع من 21: 30، يوم الثلاثاء 21/12/2021، والقطع من 31: 40، يوم الأربعاء 22/12/2021، والقطع من 41: 50، يوم الخميس 23/12/2021، والقطع من 51: 60، يوم الأحد 26/12/2021، والقطع من 61: 70، يوم الإثنين 27/12/2021، والقطع من 71: 80، يوم الثلاثاء 28/12/2021، والقطع من 81: 90، يوم الأربعاء 29/12/2021، والقطع من 91: 100، يوم الخميس 30/12/2021.



وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 101: 110، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 111: 120، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 121: 130، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 131: 145، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 146: 159، يوم الإثنين 10/1/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 11/1/2022: الخميس 20/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.