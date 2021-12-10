أصدرت مجلة فوربس، الثلاثاء، قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2021.



واحتلت المرتبة الأولى في قائمة أقوى وأغنى مائة امرأة ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لرجل الأعمال الشهير ومؤسس أمازون، جيف بيزوس، حيث قدرت المجلة القيمة الصافية لثروتها بـ 59.2 مليار دولار، فضلا عن حصة 25% في شركة أمازون الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية. كما جاءت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري في المركز الـ 23 بالقائمة، بإجمالي صافي ثروة بلغ 2.6 مليار دولار.



كذلك كانت المطربات ريهانا وبيونسيه وتايلور سويفت من بين المدرجين في القائمة، بالإضافة إلى الممثلة ريز ويذرسبون، حيث احتلت بيونسيه المرتبة 76 على قائمة فوربس، وكشفت المجلة عن 250 مليون دولار أرباح بيونسيه من جولتها الغنائية مع زوجها الملياردير جاي زي، فضلا عن اتفاقيات الشراكة العالمية لعلامتها التجارية للملابس الرياضية في عام 2019.



في حين تم إدراج ريهانا في المرتبة 68 في القائمة، حيث كشفت فوربس أنها أصبحت الآن مليارديرة، بفضل نجاح شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها، والتي حققت أرباحا تزيد على 550 مليون دولار في عام 2020.



بدورها، حلت تايلور سويفت في الترتيب 78 في القائمة، حيث حطمت ألبوماتها العديد من الأرقام القياسية الموسيقية هذا العام، حتى أن ألبومها «Folklore»، لعام 2020، أصبح أول ألبوم في عام الوباء يبيع مليون نسخة.