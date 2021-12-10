أعلنــــت الحكومـــة النيوزيلندية أمـــس الخميس عن خططها لفرض حظر مدى الحياة على بيع السجائر للأجيال الشابة من مواليد 2011 فصاعدا كجزء من هدف البلاد لتكون مع مرور الوقت «خالية من التدخين»، على أن يبدأ التطبيق عام 2025.



وأعلنت الحكومة النيوزيلندية أيضا خفض عدد تجار التجزئة الذين يبيعون السجائر كجزء من خطتها الطموحة - بحسب ما نقلته شبكة (سي بي إس) الإخبارية الأسترالية.



وسيعتبر بيع أو توريد منتجات التبغ المدخن إلى أي شخص يبلغ من العمر 14 عاما أو أقل جريمة عندما يبدأ تطبيق التشريع اعتبارا من عام 2025، فيما يستطيع النيوزيلنديون حاليا شراء السجائر وتدخينها بمجرد بلوغهم سن 18 عاما.

لكن التشريع الجديد يعني أن سن التدخين القانوني سيزداد كل عام. كما سيتم تخفيض نسب النيكوتين في ظل الخطط التي أعلنت في البرلمان أمس من قبل نائبة وزيرة الصحة عائشة فيرال.



وقالت فيرال «لايزال التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في نيوزيلندا ويسبب واحدا من كل أربعة سرطانات.. الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عاما عندما يدخل القانون حيز التنفيذ لن يتمكنوا أبدا من شراء التبغ بشكل قانوني».