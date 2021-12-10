القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مواصلة مصر جهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لكل شعوب المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلا عن مواصلة مصر لجهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس وزير خارجية دولة إسرائيل يائير لابيد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير ألون أوشبيز مدير عام الخارجية الإسرائيلية، ويائير زيفان مدير إدارة السياسات والعلاقات الديبلوماسية بالخارجية الإسرائيلية، وأميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



إلى ذلك، عقد شكري‬، ولابيد، بقصر التحرير جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، كما شهدا وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها من قبل السلطات الإسرائيلية، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الآثار المصرية وهيئة الآثار الإسرائيلية.



أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



وكان شكري قد استقبل في وقت سابق امس بقصر التحرير وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، تأكيدا لدور مصر ومساعيها الرامية إلى إحياء مسار السلام، ولمناقشة أبرز قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين.