القاهرة ـ ناهد إمام



استضافت أكاديمية مصر للطيران للتدريب الطفلة بسملة وعددا من أطفال ذوي الهمم أبطال مبادرة قادرون باختلاف للقيام بجولة داخل الأكاديمية وتجربة أجهزة الطيران التمثيلي Simulator بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والطيار عمرو ابوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار ايهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.



حيث استقبل وزير الطيران الأطفال وذويهم وقام بالترحيب بهم بالأكاديمية، وفي كلمته الترحيبية أشار منار الى توجيهات القيادة السياسية لخدمة أبناء الوطن من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة ودمجهم للمشاركة في كل أنشطة الدولة، وأضاف أن وزارة الطيران المدني وشركاتها لا تدخر جهدا في تحقيق آمال وطموحات أبنائنا من ذوي الهمم واكتشاف مواهبهم المختلفة، وتعتز بقدراتهم الخاصة وإرادتهم وعزيمتهم الكبيرة على مواصلة مسيرتهم في المجتمع، كما تسعى إلى خلق مناخا جيدا لإبداعاتهم وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجههم فضلا عن استثمار طاقتهم بشكل أفضل لخدمة وطنهم.



وأكد وزير الطيران على تقديم كافة الخدمات اللازمة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة خلال سفرهم بالمطارات المصرية وعلى متن رحلات الناقل الوطني مصر للطيران من خلال فرق عمل مدربة لتسهيل إجراءات سفرهم، كما نفخر برعاية ودعم الابطال والموهوبين من ذوي الهمم في مختلف المجالات لتحقيق أحلامهم ونفخر بأن كثيرا من هؤلاء الأبطال يعملون في قطاع الطيران المدني.



هذا، وقد رافق وزير الطيران هؤلاء الأطفال في جولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أحدث أجهزة الطيران التمثيلي، وقد ساعدهم عدد من طياري مصر للطيران على خوض تجربة الطيران على هذه الاجهزة، حيث أنبهر الأطفال بتجربة الطيران وأعربوا عن سعادتهم بهذه التجربة وابدوا رغبتهم في تكرارها مرة أخرى.



وفي نهاية الجولة، قامت شركة مصر للطيران بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على الأطفال، كما التقط وزير الطيران صورة جماعية مع الأطفال، وتمنى لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في حياتهم.

من جانبهم، شكر الأطفال وذويهم وزير الطيران على حسن الاستقبال والضيافة.