القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان البدء في تطعيم المواطنين ممن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد بدءا من اليوم ولمدة أسبوعين، حيث تم إرسال 370 ألف رسالة نصية لهم.



وأكد د.حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد الإصابات الشديدة بفيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن المواطنين سيتلقوا جرعاتهم المتأخرة في نفس المراكز أو الوحدات الصحية التي تلقوا بها الجرعة الأولى، مشيرا إلى أهمية الحصول على الجرعة الثانية لضمان تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس ومتحوراته، كما ناشد المواطنين بالتوجه للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح في الموعد المحدد له من خلال الرسالة النصية.



وأكد عبد الغفار توفير مختلف أنواع اللقاحات للمواطنين لتشمل (سينوفارم، سينوفاك، أسترازينيكا، موديرنا، جونسون أند جونسون، فايزر، سبوتنيك).