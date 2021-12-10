استعرض مركز العمل التطوعي أمس مشاريعه وإنجازاته التطوعية خلال مشاركته في جناح الكويت بمعرض «اكسبو 2020 دبي».



وقال نائب رئيس المركز للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن الفارسي في تصريح لـ «كونا» إن المركز يستعرض خلال هذه المشاركة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي التي أعدت من قبل الكوادر لشبابية الكويتية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية الكويتية في العمل التطوعي تعد الأولى على الصعيد الخليجي، حيث تعمل على دعم العمل التطوعي بما يعزز العمل المشترك بين الفرق التطوعية ومختلف مؤسسات وجهات الدولة.



وأوضح أن الاستراتيجية ستساهم في تنظيم العمل الإنساني الذي جبل عليه أهل الكويت بالإضافة إلى تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المتطوع وتسهيل عمله لتحقيق الأهداف المرسومة.



وتابع قائلا إن الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل العمل المشترك بين الفرق التطوعية من جهة ومختلف جهات الدولة ذات الصلة بالعمل التطوعي والقطاعين الخاص والأهلي من جهة أخرى.



وأثنى على دور رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح في عمل الاستراتيجية إلى جانب الشباب الكويتي الذي قام بإعدادها وإنجازها بصورة تعكس الصورة الحضارية للكويت ودورها الريادي في العمل التطوعي.



وفي تصريح مماثل قال مساعد رئيس المركز لشؤون المتطوعين خالد المير إن العمل التطوعي بمنهجه الاجتماعي والإنساني سلوكا حضاريا ترتقي به المجتمعات والحضارات منذ قدم الزمان «وأصبح يمثل رمزا للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع ضمن مختلف مؤسساته».



وأضاف المير أن العمل التطوعي ارتبط ارتباطا وثيقا بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل المجتمعات البشرية منذ الأزل، وذلك باعتباره ممارسة إنسانية.



وأوضح أن المركز يعرض من خلال الجناح الكويتي في «اكسبو 2020 دبي» أنشطة فرقه التطوعية ومنها فريق إدارة المحميات وفريق الموروث الكويتي وفريق الغوص الكويتي (سنيار) وفريق (نهتم) التطوعي وفريق الفارسي للطائرات الورقية وفريق التصوير والتوثيق وفريق (عبير 2) التطوعي.



وذكر ان المركز يعرض في الجناح فيلما وثائقيا قصيرا عن بداية تاريخ التطوع في الكويت منذ بداية نشأتها وحتى الآن بأسلوب شامل ومختصر.



وزاد أن المركز قام بتوزيع مطبوعات تعريفية (بروشرات) عن محمية صباح الأحمد الطبيعية التي تقع شمال شرق الكويت على طريق الصبية بمساحة 320 كيلومترا مربعا وبسياج طوله 110 كيلومترات.



وذكر أن المحمية تهدف إلى إعادة توطين الحيوانات والنباتات الطبيعية المهددة بالانقراض والمحافظة على الصفات الطبيعية للبيئة في الكويت وجعلها تمثل مخزونا استراتيجيا للنباتات الوراثية من نباتية إلى حيوانية.



ويحتضن جناح الكويت الذي يقع في منطقة الاستدامة في (اكسبو 2020 دبي) مشاركات الهيئات والوزارات والمراكز واللجان والمبادرات والاختراعات الكويتية خلال فترة المعرض التي انطلقت في أكتوبر الماضي وتستمر حتى 30 مارس 2022.