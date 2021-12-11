عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية ديوان الخدمة المدنية الى إفادتها حول مدى إمكانية قيام الموجهين الفنيين بوضع تقييم كفاءة رؤساء أقسام المواد الدراسية كرؤساء مباشرين.



جاء ذلك في كتاب وجهه وكيل وزارة التربية بالانابة د.بدر بجاد لرئيس الديوان وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وجاء فيه: نظرا لأهمية وظيفة الموجه الفني في الوزارة، ودوره المهم في متابعة العملية التربوية، ومساهمته الرئيسية في خطة الوزارة لتطوير التعليم وبرامج التنمية المهنية والمساهمة الفاعلة في تقييم العملية التعليمية بمستوياتها المختلفة، ومتابعة الجودة النوعية في النظام التربوي سواء للمعلمين أو رؤساء أقسام المواد الدراسية وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة، وفضلا عن ذلك فإن للموجهين الفنيين جهودا في تطوير برامج التنمية المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية بالمدارس، ورفع مستوى الجودة النوعية في النظام التربوي، حيث يرصد الموجه الفني عن قرب صورة دقيقة للأداء التعليمي المهني في الميدان من خلال تقديم المعلومات والحلول التي من شأنها إثراء الميدان وعلاج السلبيات، وهو ما ينبني عليه بالتبعية أن قيام الموجه الفني بوضع تقييم رؤساء الأقسام الدراسية يثري العملية التعليمية بالنظر لتخصص الموجه الفني من الناحية الفنية وقدرته على تقييم مستوى أداء رؤساء الأقسام من الجانب الفني لعمله وذلك من خلال الزيارات الدورية والوقوف على كيفية قيامهم بأداء وظيفتهم ومدى التزامهم بما هو منوط بهم من الجانب الفني لوظائفهم، ومدى التزامهم بتنفيذ الخطة المقررة المتعلقة بالجانب الفني لوظيفتهم، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حث رؤساء الأقسام على رفع مستوى أدائهم، لذا يرجى الإفادة عن مدى إمكان قيام الموجهين الفنيين بوضع تقييم كفاءة رؤساء أقسام المواد الدراسية كرؤساء مباشرين.



.. وتطلب الاستعانة بـ 800 موقف للسيارات من «الجيران»



عبدالعزيز الفضلي

ردت إدارة المرافق العمومية على طلب وزارة التربية الاستعانة بـ 800 موقف للسيارات بمبنى بنك الائتمان المجاور لها لخدمة موظفي ومراجعي الوزارة، موضحة في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه: نود الإفادة بأن الشركة حتى تاريخه لم تتسلم المواقف المشار اليها، وسوف تتم مناقشة الموضوع في حال تسلم الموقف المذكور.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أن «التربية» تسعى من خلال هذا الطلب لفك حصار الازدحام المروري الذي تواجهه بشكل يومي من قبل مراجعيها وموظفيها، مشيرة الى أن هناك ما يقارب 500 مراجع تستقبلهم يوميا، مما يؤدي إلى عرقلة السير في الطرق المحيطة بها.



وأوضحت المصادر انه عند إنشاء مبنى التربية الواقع بمنطقة جنوب السرة تم تخصيص 3 سراديب لمواقف سيارات موظفيها تسع 1500 سيارة فقط، لافتة الى أن عدد موظفي الوزارة حاليا يتجاوز 3 آلاف موظف في المبنى وهذه مشكلة تواجهها الوزارة ومازالت تبحث عن حل لها لذلك قامت بطلب الاستعانة بمواقف «الجيران».