عبدالعزيز الفضلي

قام الشابان الكويتيان م.فواز الرشدان وم.أمين ندوم بإنشاء منصة تعليمية أطلقا عليها اسم «ربى» «Ruba» بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الكويت من خلال مساعدة أولياء الأمور على اتخاذ قرارات مدروسة، وتمكنا من خلال المنصة من تغطية أكثر من 230 حضانة ومدرسة بالكويت لتقديم حلول ذكية متكاملة لأولياء الأمور مثل خدمات البحث والمقارنة بين المدارس والحضانات والتقديم عليهم. «الأنباء» التقت م.فواز الرشدان لتسليط الضوء على المنصة وفكرتها والهدف منها، وفيما يلي التفاصيل:



من أين جاءت فكرة المشروع؟



٭ منصة «ربى» فكرة قمت بتنفيذها مع م.أمين ندوم بعد أن اكتشفنا مدى الصعوبة التي يواجهها أولياء الأمور في عملية البحث والتقديم على المدارس والحضانات حيث تستغرق العملية وقتا وجهدا، للحصول على المعلومات المناسبة ودراسة المعايير المختلفة لاتخاذ القرار المصيري لمستقبل أبنائهم.



حدثنا عن الهدف من إنشاء المنصة.



٭ الهدف منها الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الكويت من خلال مساعدة أولياء الأمور على اتخاذ قرارات مدروسة خصوصا أن آثار هذه القرارات تؤثر سلبيا على مخرجات التعليم، ومن أهم الاهداف أيضا توعية أولياء الأمور بتسليط الضوء على المعايير الدراسية وبيان أهميتها عند اتخاذ القرار المهم في مستقبل أطفالهم، ونسعى الى تقديم كل الخدمات المتكاملة التي تسهل عليهم عملية الاختيار والتقديم على المدارس والحضانات.



من المشاركون في «ربى»؟



٭ نسعى في المنصة الى التعاون مع المدارس والحضانات من خلال إتاحة الفرصة لها لإدارة صفحاتها الخاصة في منصتنا وبذلك يكون تحديث المعلومات بشكل مباشر منها.



بماذا تتميز المنصة؟



٭ استطعنا تغطية أكثر من 230 حضانة ومدرسة في الكويت على منصتنا حتى الآن، والمنصة تقدم حلولا ذكية متكاملة لأولياء الأمور، مثل خدمات البحث والمقارنة بين المدارس والحضانات والتقديم عليها.



كيف كانت ردود الفعل تجاه المنصة؟



٭ ولله الحمد المنصة تم استخدامها من قبل شريحة كبيرة من المجتمع ولاقى المشروع استحسان الكثير من أولياء الأمور الذين تفاعلوا معها ولمسنا دعم العديد من الجهات التعليمية من ضمنها المدارس والحضانات التي قامت بالثناء عليه وعلى الدور الذي نقوم به للارتقاء بالتعليم.



ما الصعوبات التي واجهتكم خلال عملكم؟



٭ أبرز التحديات التي واجهتنا كانت تصميم الموقع ليكون متوافقا مع متطلبات أولياء الأمور، وتغلبنا عليها من خلال الدعم الذي لمسناه من خلال استشارتنا لخبراء التعليم، حيث أفادونا بجميع المعايير الواجب توافرها في المنصة.



لماذا قمتم باختيار اسم «ربى» للمنصة؟



٭ لكونه اسما عربيا وسهلا وله رمزية تتناسب مع أهداف المنصة في الارتقاء بالتعليم.



كلمة أخيرة.



٭ نتمنى من خلال هذا المشروع أن نترك أثرا ايجابيا في تطوير التعليم بالكويت وتوعية المجتمع بأهمية المعايير الدراسية لدى المؤسسات التعليمية، وأن يساهم في تحقيق رؤية 2035 فالتعليم إحدى أهم ركائزها، ونتطلع الى أن تكون المنصة الرائدة بالمنطقة من خلال خدمة القطاع التعليمي، ورابط المنصة هو: findruba.com