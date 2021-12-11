عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب أول من أمس حرص الكويت على تعزيز القيم الإسلامية الداعية إلى المحبة والتضامن وتحقيق الاستقرار في العالم الاسلامي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها كرئيس للوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة الـ 14 للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الذي استضافته مصر على مدى يومين تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وقال اليعقوب إن الكويت تحرص على المشاركة الفاعلة في المؤتمر من خلال مناقشة قضايا عدة هي «الأكثر إلحاحا في عالمنا الإسلامي»، موضحا أن هذا نابع من إيمان الكويت بالسلام والتسامح مع الآخرين واستثمار طاقات الخير والإنسانية والأخوة في تحقيق ذلك والنهوض من آثار جائحة «كورونا» وإعادة مسارات «إيسيسكو» إلى الطريق الطبيعي بعد أن تعطلت الحياة على جميع الأصعدة.

وأعرب عن الأمل في أن يحقق المؤتمر النتائج المرجوة التي تحقق مصالح دول العالم الإسلامي أجمع من خلال تضافر الجهود والتعاون بين دول المنظمة الأعضاء لتنفيذ برامج ومشاريع تربوية وثقافية وعلمية تنعكس على العالم الإسلامي وأن تكون فرصة لتبادل الخبرات.



وأضاف: من دواعي سروري أن تشارككم الكويت في هذا المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه مصر الشقيقة التي تسعى للعمل على الارتقاء في التعاون وتحقق التواصل والتنسيق بين دول أعضاء المنظمة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجالات ذات الصلة.



وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة خالد عبدالغفار لفوزه برئاسة المؤتمر العام للدورة 14 ولدولة فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة ممثلة في د.دواس تيسير دواس.



وضم وفد الكويت المشارك بالمؤتمر وكيل التعليم العام أسامة السلطان ووكيل التعليم الخاص د.عبدالمحسن الحويلة ومدير منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني ومدير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية فيصل الاستاذ ومراقب شؤون الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل. وشارك في المؤتمر وفود تمثل 49 دولة من إجمالي 51 دولة عضو عامل بالمنظمة.

وتناول المؤتمر عددا من المحاور من أهمها مستقبل العمل واعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات الجائحة والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.



كما تضمن المؤتمر اقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة في صورة اجتماعات وندوات وورش عمل وحلقات نقاشية ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين.